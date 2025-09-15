Es verdad: Tom Brady regresa a los emparrillados

Redacción FOX Deportes

El GOAT está de regreso. El analista principal de FOX Sports NFL, Tom Brady, anunció que volverá al campo en 2026. Sin embargo, no será en la NFL.

En una asociación con Fanatics, FOX Sports y OBB Media, Brady planea jugar en el Fanatics Flag Football Classic, un nuevo evento global de flag football.

14 years ago today, @TomBrady set a new career high for passing yards in a single game. pic.twitter.com/1T2xpGEebm — FOX Sports (@FOXSports) September 12, 2025

El Fanatics Flag Football Classic se llevará a cabo en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, como parte de la Riyadh Season, el sábado 21 de marzo de 2026.

El Fanatics Flag Football Classic es un torneo round-robin con tres equipos conformados por jugadores profesionales —actuales y leyendas— además de atletas de clase mundial, incluido Brady, quien tendrá su primer regreso oficial al campo desde su retiro en 2023.

El evento contará con tres equipos de ocho jugadores enfrentándose en formato round-robin, con los dos mejores avanzando al juego de campeonato.

Saquon Barkley, CeeDee Lamb, Christian McCaffrey, Sauce Gardner, Myles Garrett, Brock Bowers, Maxx Crosby, Tyreek Hill y Odell Beckham Jr. son algunos de los jugadores confirmados para el evento. El analista de NFL on FOX, Rob Gronkowski, también hará su regreso al futbol americano en este evento.

🔥 @TomBrady to @RobGronkowski just like the good ol' days!!



Eagles-Chiefs at 4:25pm ET on FOX 📺 pic.twitter.com/uisIyw6V2N — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) September 14, 2025

“Jugué contra muchos de los muchachos que estarán participando, y obviamente tengo un enorme respeto por ellos”, dijo Brady sobre los jugadores que lo acompañarán. “Fue realmente genial la recepción que tuvieron. Hablando con distintos dueños, obviamente quería llamarlos y decir: ‘Oye, quiero invitar a tal jugador a participar’”.

“Es simplemente una gran oportunidad para que esos jugadores viajen, conozcan otra parte del mundo y jueguen el deporte que aman”.