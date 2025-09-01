Los quarterbacks actuales no tienen ventajas mentales: Tom Brady

EFE

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, dijo este lunes que la mentalidad de los quarterbacks actuales es menos aguda que la que tenían cuando él arrancó su carrera, a principios de este siglo.

"No creo que la posición de pasador esté tan desarrollada mentalmente respecto a cuando yo entré en la liga hace como 25 años. En aquel momento era más apreciado tener una ventaja mental sobre un atributo físico", dijo el siete veces campeón del Super Bowl a través del podcast de PFF.

Brady dijo que no está en contra de las ventajas físicas de quarterbacks como Lamar Jackson, de Ravens; Josh Allen, de Bills; Patrick Mahomes, Chiefs; o Jalen Hurts, de los campeones Eagles, quienes además de buenos pasadores son un peligro para las defensivas por la habilidad que tienen para correr el balón, pero eso ha hecho que los pasadores no sean tan ágiles mentalmente.

"Los cambios de reglas en la NFL han eliminado el contacto forzado con el con el quarterback fuera de la bolsa de protección. Los coordinadores ofensivos ahora tienen esas jugadas en su libro de jugadas y por eso vemos más quarterbacks que nunca tratando de aprovechar esa situación", explicó.

Según el futuro miembro del Salón de la Fama esto provoca que el juego sea más espectacular, pero menos pensante.

"Es mejor tener una ventaja mental en el campo y a veces eso es más importante que la ventaja física. ¿Qué si me hubiera gustado correr? Claro que me habría gustado hacerlo, pero esto que está sucediendo es terrible para la longevidad de un quarterback", agregó.