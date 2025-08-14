Tom Brady cree que solo un quarterback actual podría igualarlo

Redacción FOX Deportes

Tom Brady ganó siete Super Bowls, seis con los New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers, pero además impuso marcas que será complicado que se rompan pronto y precisamente habló sobre quién podría sustituirlo como rostro de la liga e igualarlo en récords.

En un episodio reciente de "The Joel Klatt Show: Big Noon Conversations", Brady sugirió que Patrick Mahomes es el quarterback que más se le parece cuando le preguntaron si hay algún jugador que le recuerde a sí mismo.

"Siempre es esa línea de quién quiere ganar contra quién está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar", dijo Brady. Todos quieren ganar, pero ¿cuáles son los hábitos, los hábitos diarios y las acciones prácticas que necesitas hacer a diario para que tu equipo esté en condiciones de ganar?

Y añadió: "Para mí, Patrick Mahomes es quien más lo hace por quién es, obviamente por su talento físico, por cómo entiende lo que necesita hacer ofensivamente y por su constante actitud ganadora al trabajar a diario. En los momentos más importantes, puedes confiar plenamente en él. Eso está claro."