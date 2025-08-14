Redacción FOX Deportes
Tom Brady cree que solo un quarterback actual podría igualarlo
El 'GOAT' habló sobre quien podría ser su sucesor como rostro de la NFL
Tom Brady ganó siete Super Bowls, seis con los New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers, pero además impuso marcas que será complicado que se rompan pronto y precisamente habló sobre quién podría sustituirlo como rostro de la liga e igualarlo en récords.
En un episodio reciente de "The Joel Klatt Show: Big Noon Conversations", Brady sugirió que Patrick Mahomes es el quarterback que más se le parece cuando le preguntaron si hay algún jugador que le recuerde a sí mismo.
"Siempre es esa línea de quién quiere ganar contra quién está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar", dijo Brady. Todos quieren ganar, pero ¿cuáles son los hábitos, los hábitos diarios y las acciones prácticas que necesitas hacer a diario para que tu equipo esté en condiciones de ganar?
Y añadió: "Para mí, Patrick Mahomes es quien más lo hace por quién es, obviamente por su talento físico, por cómo entiende lo que necesita hacer ofensivamente y por su constante actitud ganadora al trabajar a diario. En los momentos más importantes, puedes confiar plenamente en él. Eso está claro."
