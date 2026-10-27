Semana 8 NFL 2026: partidos, horarios y dónde ver

Redacción FOX Deportes

La Semana 8 de la NFL tendrá 14 partidos del 29 de octubre al 2 de noviembre. Entre los encuentros destacados, Los Angeles Chargers visitarán a Los Angeles Rams en el SoFi Stadium, con transmisión por FOX.

¿Cuándo es la Semana 8 de la temporada 2026 de la NFL?

La Semana 8 de la NFL 2026 se disputará del jueves 29 de octubre al lunes 2 de noviembre.

La jornada comenzará el jueves con Carolina Panthers vs. Green Bay Packers en el Thursday Night Football.

El domingo se disputarán 12 partidos, entre los que destacan Minnesota Vikings vs. Detroit Lions, Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos y Los Angeles Chargers vs. Los Angeles Rams.

La Semana 8 cerrará el lunes con Chicago Bears vs. Seattle Seahawks.

Houston Texans, New Orleans Saints, New York Giants y San Francisco 49ers tendrán su semana de descanso.

¿Cuándo es Los Angeles Chargers vs. Los Angeles Rams?

Reuters

Los Angeles Chargers visitará a Los Angeles Rams el domingo 1 de noviembre de 2026 en el SoFi Stadium.

El partido comenzará a las 4:05 p.m. ET / 1:05 p.m. PT.

¿Dónde ver Los Angeles Chargers vs. Los Angeles Rams?

El partido entre Los Angeles Chargers y Los Angeles Rams podrá verse en vivo por FOX y FOX One, según disponibilidad regional.

Los Angeles Rams llegan con marca de 3-4 tras vencer 35-21 a Las Vegas Raiders en la Semana 7. Matthew Stafford lanzó tres pases de touchdown, mientras que Kyren Williams y Blake Corum combinaron 192 yardas por tierra.

Los Angeles Chargers tienen marca de 2-4 y vuelven a la actividad tras descansar en la Semana 7.

¿Qué jugadores seguir en Los Angeles Chargers vs. Los Angeles Rams?

Reuters

Matthew Stafford encabeza la ofensiva de Los Angeles Rams. El quarterback suma 1,989 yardas por pase, 14 touchdowns y siete intercepciones. En la Semana 7 completó 23 de 29 pases para 195 yardas y tres anotaciones ante Las Vegas Raiders.

Puka Nacua es uno de los principales objetivos de Stafford. Lidera a los Rams con 45 recepciones y 485 yardas, además de sumar dos touchdowns en la temporada.

Kyren Williams lidera el ataque terrestre de los Rams con 492 yardas y cinco touchdowns en 96 acarreos. También suma 32 recepciones para 239 yardas y una anotación.

Justin Herbert lidera la ofensiva de Los Angeles Chargers. El quarterback acumula 1,141 yardas por pase, cinco touchdowns y ocho intercepciones en seis partidos.

Omarion Hampton encabeza el ataque terrestre de los Chargers con 289 yardas y tres touchdowns en 80 acarreos.

Ladd McConkey suma 13 recepciones para 200 yardas y un touchdown. El receptor promedia 15.4 yardas por recepción en sus primeros seis partidos de la temporada.