Noche de pesadilla para los Cowboys en Lambeau Field

Redacción FOX Deportes

Los Green Bay Packers derrotaron 23-13 a los Dallas Cowboys en el estelar Sunday Night Football de la Semana 6 en Lambeau Field. La escuadra empacadora impuso condiciones sobre el emparrillado desde la primera mitad para consumar un triunfo clave en la Conferencia Nacional.

Jordan Love lideró el ataque de Green Bay con una anotación por aire al conectar con Matthew Golden, además de sumar un touchdown por la vía terrestre. La efectividad ofensiva se complementó con el trabajo del pateador Trey Smack, quien acertó tres goles de campo para marcar el rumbo previo al descanso.

Por su parte, la visita buscó el regreso en el complemento mediante un acarreo a las diagonales de Javonte Williams y un envío de anotación de Dak Prescott para Ryan Flournoy. Sin embargo, dos interceptaciones sufridas por el quarterback texano y la constante presión de la defensiva rival frenaron todo intento de remontada.

Con esta importante victoria dominical en casa, los Packers confirman su gran momento dentro del certamen al defender con autoridad su territorio en horario estelar. Mientras tanto, Dallas sufre un duro descalabro como visitante que lo obliga a corregir errores en la protección del ovoide de cara a sus próximos compromisos.