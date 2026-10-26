Cayó otro invicto: los Chiefs perdieron ante los Seahawks

Hiram Marín

Los Chiefs llegaron a Seattle con toda la intención de mantener el invicto y Kenneth Walker III quería brillar ante el equipo que lo llevó a la NFL y con el que fue el Jugador Más Valioso del Super Bowl, pero terminaron derrotados 20-3 ante los campeones Seahawks.

Patrick Mahomes terminó con estadísticas discretas al acumular 165 yardas por aire, sin pases de anotación y además sufrió una intercepción.

Travis Kelce rescató 4 recepciones para 44 yardas para mantener las cadenas activas, pero sin resultados claros, mientras que los únicos puntos llegaron por conducto del pie de Harrison Butker con un gol de campo.

Por los Seahawks, el quarterback Sam Darnold manejó los tiempos y terminó con 257 yardas y 1 pase de touchdown, encontrando constantemente a Jaxon Smith-Njigba, quien brilló con 9 recepciones para 150 yardas y un touchdown.

En el juego terrestre, Emanuel Wilson sentenció el trámite con 24 acarreos para 100 yardas y un touchdown por tierra, que fue el que colocó la lápida a Kansas City.

Así, los Chiefs ceden su condición de invictos tras un duelo gris que deja múltiples tareas pendientes en su aparato ofensivo. Seattle, en cambio, amarra un triunfo categórico por 20-3 para levantar la cabeza en la NFC Oeste.