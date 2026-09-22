Semana 3 NFL 2026: partidos, horarios y dónde ver

Redacción FOX Deportes

La Semana 3 de la NFL se disputará del 24 al 28 de septiembre, con 16 partidos. Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys llevará la temporada regular al Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

¿Cuándo es la Semana 3 de la temporada 2026 de la NFL?

La Semana 3 de la temporada 2026 de la NFL se disputará del jueves 24 al lunes 28 de septiembre.

La jornada comenzará el jueves con Atlanta Falcons vs. Green Bay Packers en el Thursday Night Football.

El domingo concentrará 14 partidos, entre los que destacan Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys, Los Angeles Chargers vs. Buffalo Bills y Los Angeles Rams vs. Denver Broncos.

La Semana 3 cerrará el lunes con Philadelphia Eagles vs. Chicago Bears en el Monday Night Football.

¿Cuándo es Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys? Reuters

Los Baltimore Ravens se enfrentarán a los Dallas Cowboys el domingo 27 de septiembre de 2026 en el Estadio Maracaná.

El partido comenzará a las 4:25 p.m. ET / 1:25 p.m. PT.

¿Por qué importa Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys?

Por primera vez en la historia, la NFL tendrá un juego de temporada regular en Río de Janeiro.

Además, será apenas el segundo partido de temporada regular de los Cowboys fuera de Estados Unidos.

Ravens y Cowboys no se enfrentan desde 2024, cuando Baltimore se impuso 28-25 para colocar su marca histórica ante Dallas en seis victorias y una derrota.

¿Cuándo es Los Angeles Chargers vs. Buffalo Bills? Reuters

Los Angeles Chargers visitarán a los Buffalo Bills el domingo 27 de septiembre de 2026 en el Highmark Stadium.

El partido comenzará a las 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT.

¿Dónde ver Los Angeles Chargers vs. Buffalo Bills?

El partido entre Los Angeles Chargers y Buffalo Bills podrá verse en vivo por FOX y FOX One. También estará disponible en FOXSports.com y FOX Sports App con un proveedor de TV elegible.

Los Angeles Chargers llegan con marca de 0-2. En la Semana 1 cayeron 26-14 ante Arizona Cardinals y en la Semana 2 perdieron por el mismo marcador frente a Las Vegas Raiders.

Los Buffalo Bills llegan invictos con marca de 2-0 después de vencer 36-31 a Houston Texans y 41-31 a Detroit Lions.

¿Qué jugadores seguir en Chargers vs. Bills? Reuters

Justin Herbert suma 401 yardas, dos touchdowns y tres intercepciones, dos de ellas en la derrota ante Las Vegas Raiders. El quarterback buscará mejorar su producción para conseguir la primera victoria de los Chargers.

Omarion Hampton ha sido una de las piezas más productivas de Los Angeles Chargers con 137 yardas terrestres y dos touchdowns en las primeras dos semanas. Ante Las Vegas Raiders consiguió 94 yardas en 23 acarreos y anotó por segundo partido consecutivo.

Oronde Gadsden II suma cuatro recepciones para 50 yardas en el arranque de la campaña. El ala cerrada consiguió su primer touchdown de 2026 ante Las Vegas Raiders con un pase de 10 yardas de Herbert.

Josh Allen viene de conseguir cinco touchdowns, tres por pase y dos por tierra, en la victoria 41-31 sobre Detroit Lions. En dos jornadas suma 582 yardas aéreas, cinco pases de anotación y ninguna intercepción, además de cuatro touchdowns terrestres.

James Cook III suma 192 yardas terrestres en 34 acarreos durante las primeras dos jornadas, con un promedio de 5.6 yardas por intento. El corredor viene de su mejor actuación de la temporada, con 135 yardas y un touchdown ante Detroit Lions.

DJ Moore tuvo un debut inmediato con Buffalo al conseguir cinco recepciones para 100 yardas y un touchdown ante Houston Texans. El receptor sufrió una lesión de hombro contra Detroit y su evolución durante la semana determinará su disponibilidad ante Los Angeles Chargers.