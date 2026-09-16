Hiram Marín
Los Bills extendieron su arranque perfecto
Josh Allen tuvo una gran actuación en la contundente victoria de Buffalo sobre Detroit
Los Detroit Lions no se rindieron, pero fue demasiado tarde. Los Buffalo Bills demostraron su poderío ofensivo desde el inicio y con una brillante actuación de Josh Allen ganaron 41-31 en la presentación oficial de su nuevo estadio y ¿qué mejor que en la inauguración oficial del nuevo Highmark Stadium?
Allen lanzó 248 yardas, lanzó tres pases para touchdown y además anotó dos touchdowns por tierra, con lo cual llegó a 10 partidos con dichos números y superó a Cam Newton y a Steve Young.
Además, Allen sigue como líder histórico con más touchdowns por tierra en sus primeras 9 temporadas en la NFL y los Bills tienen un inicio contundente, a pesar de contar con uno de los calendarios más complicados de la liga.
Y aunque Buffalo dominó en la primera mitad al irse 27-0 arriba y parecía que se daría una paliza, los Lions reaccionaron sobre todo en el último cuarto, pero fue insuficiente, pues los Bills le pusieron hielo a la situación de manera inmediata.
Una marca de 2-0 que se convierte en un gran inicio para Buffalo, mientras que los Lions se colocan 1-1.
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