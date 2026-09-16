Los Bills extendieron su arranque perfecto

Hiram Marín

Los Detroit Lions no se rindieron, pero fue demasiado tarde. Los Buffalo Bills demostraron su poderío ofensivo desde el inicio y con una brillante actuación de Josh Allen ganaron 41-31 en la presentación oficial de su nuevo estadio y ¿qué mejor que en la inauguración oficial del nuevo Highmark Stadium?

Allen lanzó 248 yardas, lanzó tres pases para touchdown y además anotó dos touchdowns por tierra, con lo cual llegó a 10 partidos con dichos números y superó a Cam Newton y a Steve Young.

Además, Allen sigue como líder histórico con más touchdowns por tierra en sus primeras 9 temporadas en la NFL y los Bills tienen un inicio contundente, a pesar de contar con uno de los calendarios más complicados de la liga.

Y aunque Buffalo dominó en la primera mitad al irse 27-0 arriba y parecía que se daría una paliza, los Lions reaccionaron sobre todo en el último cuarto, pero fue insuficiente, pues los Bills le pusieron hielo a la situación de manera inmediata.

Una marca de 2-0 que se convierte en un gran inicio para Buffalo, mientras que los Lions se colocan 1-1.