David Njoku, el nuevo socio de Justin Herbert en los Chargers

Redacción FOX Deportes

Tras una exitosa etapa con los Cleveland Browns, el tight end David Njoku llegó como agente libre a Los Angeles Chargers, para reforzar el ataque comandado por Justin Herbert.

Ambas partes acordaron un contrato de un año con valor de hasta 8 millones de dólares, de acuerdo con reportes de NFL Network.

Sources: The #Chargers have agreed to terms with former #Browns TE David Njoku, giving him a 1-year deal worth up to $8M.



After nine years with Cleveland, Njoku moves on to catch passes from Justin Herbert in a deal done by @malkikawa of @FirstRoundMgmt. pic.twitter.com/3nET4eEwNo — Ian Rapoport (@RapSheet) May 11, 2026

Njoku pasó nueve temporadas en Cleveland desde que fue seleccionado en la primera ronda del Draft 2017. Durante su paso por la franquicia acumuló 384 recepciones, 4,062 yardas y 34 touchdowns, cifras que lo colocan entre los alas cerradas más productivos en la historia de los Browns.

Su mejor campaña llegó en 2023, cuando fue elegido al Pro Bowl tras registrar 81 atrapadas, 882 yardas y seis anotaciones. Las últimas dos temporadas estuvieron marcadas por lesiones y una baja en producción.

Chargers agree to terms with TE David Njoku on 1-year deal worth up to $8 Million. (via @rapsheet) pic.twitter.com/Tx3sjD7Fd7 — NFL (@NFL) May 11, 2026

En 2025 apenas disputó 12 partidos y terminó con 293 yardas y cuatro touchdowns, mientras el novato Harold Fannin Jr. comenzó a ganar protagonismo dentro de la ofensiva de Cleveland. Njoku incluso había anunciado desde febrero que no volvería con la organización para la temporada 2026.

Ahora, el veterano de 29 años se suma a una ofensiva encabezada por Justin Herbert y dirigida por el coordinador ofensivo Mike McDaniel. Los Chargers buscan darle más armas aéreas a Herbert y profundidad a la posición de ala cerrada, donde Njoku aportará experiencia, presencia física y capacidad para generar jugadas en zona roja.