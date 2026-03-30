Shedeur Sanders cambiará de número para su segundo año

Redacción FOX Deportes

Shedeur Sanders cambiará al número 2 para su segundo año. Los Cleveland Browns anunciaron el lunes el nuevo número del quarterback, lo que coincidió con una publicación de Sanders en redes sociales con el mensaje “#2”.

Sanders utilizó el número 12 como novato con los Browns, eligiendo un dorsal históricamente asociado a la excelencia en la posición de quarterback gracias a figuras recientes como Tom Brady y Aaron Rodgers, mientras que su receptor DeAndre Carter portaba el número 2.

S2 ⌚



Shedeur Sanders will wear number 2 next season pic.twitter.com/7ahSitctcs — Cleveland Browns (@Browns) March 30, 2026

Con Carter ya fuera del roster, Sanders queda libre para regresar al número que usó en el futbol colegial con Colorado.

Sanders saltará al campo en esta nueva etapa con uniforme distinto, con la intención de revertir el rumbo tras una temporada de novato irregular. Aunque terminó la campaña 2025 como quarterback titular de Cleveland y fue seleccionado como alternante para los Pro Bowl Games, Sanders promedió apenas 175 yardas por partido, con marca de 3-4, siete touchdowns y 10 intercepciones.

one month till we're on the clock 🕰️ pic.twitter.com/6QEu5tBL1A — Cleveland Browns (@Browns) March 23, 2026

En declaraciones a NFL Network, el entrenador en jefe de los Browns, Todd Monken, señaló que el equipo “aún no ha llegado a ese punto” cuando se le preguntó si Sanders mantendrá su estatus como quarterback titular rumbo al programa de offseason de Cleveland.

Ahora, con nuevo número y nuevo entrenador en Monken, lo siguiente para Sanders será competir durante la primavera para asegurarse de conservar su rol.