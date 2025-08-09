No jugué a la altura, pero me sentí muy cómodo: Shedeur Sanders

Redacción FOX Deportes

Actualmente hay seis quarterbacks en la plantilla de los Cleveland Browns. El viernes por la noche, el protagonista fue sin duda el novato más destacado del grupo, Shedeur Sanders.

Sanders, seleccionado en la quinta ronda del draft de 2025, aprovechó el momento y su confianza fue creciendo a lo largo de la victoria de los Browns por 30-10 contra los Carolina Panthers. Lanzó dos touchdowns, completó 14 de 23 pases para 138 yardas y se esforzó para conseguir 19 más.

Shedeur Sanders tuvo un debut soñado en la NFL

"Para ser sincero, no estaba nervioso ni tenía demasiada adrenalina, simplemente me estaba poniendo cómodo", dijo Sanders después de ese partido. "Eso es todo. Ha habido muchos partidos anteriores en los que estuve nervioso, pero sentía que sabía las respuestas. Así que, cuando uno no se siente preparado, no se siente listo para el momento. Sé que estoy listo para el momento".

Y agregó: "¿Jugué a la altura? No, no lo siento. Pero en general, el objetivo principal era ganar y, sinceramente, eso es lo que hicimos".

De la media docena de quarterbacks de los Browns, solo Sanders y el recién adquirido Tyler Huntley estaban en la lista para jugar el viernes. El novato de tercera ronda, Dillon Gabriel, y Kenny Pickett se recuperan de lesiones en los isquiotibiales. Joe Flacco, el favorito para ser titular, no jugó y Deshaun Watson está en la lista de lesionados por una rotura del tendón de Aquiles, además de enfrentar una suspensión.

El formado en la Universidad de Colorado e hijo del miembro del Salón de la Fama Deion Sanders tuvo un comienzo lento con tres y fuera en la serie inicial de lo que fue uno de los juegos de pretemporada más esperados en mucho tiempo, pero posteriormente lanzó dos pases para touchdown.