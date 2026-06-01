Redacción FOX Deportes
Russell Wilson será comentarista en la temporada 2026
El quarterback ganador de 1 Super Bowl pondrá pausa a su carrera en el emparrillado
Russell Wilson pondrá en pausa su carrera como jugador. El quarterback agente libre aceptó una oferta para unirse a CBS Sports en su programa previo a los partidos de los domingos y otros proyectos, reportó este lunes Ian Rapoport, 'insider' de NFL Network.
Wilson, de 37 años, inicia un nuevo capítulo dentro del futbol americano pese a que contaba con una oferta para ser suplente de un equipo en 2026, según Rapoport.
Wilson pasó la temporada 2025 con los New York Giants, donde inició tres partidos antes de ser reemplazado por el novato Jaxson Dart y posteriormente superado en el orden de profundidad por Jameis Winston.
Más adelante disputó otros tres encuentros y cerró el año con 831 yardas y tres pases de touchdown en 119 intentos, todas cifras mínas en su carrera.
El veterano quarterback declaró en mayo que analizaba una oferta contractual de los New York Jets, al mismo tiempo que tenía la posibilidad de convertirse en analista de la NFL.
Su llegada a los Jets habría generado una interesante competencia en el orden de profundidad detrás de Geno Smith, junto con el novato de cuarta ronda Cade Klubnik, Bailey Zappe y Brady Cook.
Quizá una nueva oportunidad durante el próximo año lo convenza de poner en pausa su nueva faceta como analista, o tal vez regrese en 2027 tras un año de descanso.
Por ahora, Wilson comenzará la temporada 2026 detrás del escritorio de una televisora y no en la banda de un campo de la NFL los domingos.
