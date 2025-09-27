Russell Wilson será suplente y se quiere ir de los Giants

Redacción FOX Deportes

El quarterback de los New York Giants, Russell Wilson, apunta a convertirse en candidato a cambio tras el anuncio de que será suplente.

Wilson reaccionó con serenidad después de ser enviado a la banca en favor del novato Jaxson Dart, a quien la franquicia considera su mariscal del futuro. El veterano dijo que no pedirá su liberación y aseguró que será un mentor para Dart: “Sé que voy a responder de la manera correcta cada día”. También agregó con firmeza: “No he terminado”.

De acuerdo con reportes alrededor de la liga, se espera que Wilson surja como opción de intercambio antes de la fecha límite del 4 de noviembre, para equipos necesitados de un pasador experimentado. Su situación contractual lo hace atractivo: de los 10.5 millones de dólares que gana este año, 8 ya fueron pagados como bono, por lo que el equipo que lo adquiera solo absorbería una fracción de su salario base.

Los Giants podrían considerar un movimiento si llega la oferta adecuada, ya que cuentan con Jameis Winston como respaldo de experiencia detrás de Dart. Mientras tanto, Wilson sigue siendo visto como un líder dentro del vestidor, aunque su bajo desempeño en tres juegos iniciales —con tres intercepciones y un rating de 78.5— precipitó la decisión de Brian Daboll. Ahora, con Dart al mando contra los Chargers, la franquicia también deberá definir pronto el futuro de Wilson.