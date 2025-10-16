Por fin una buena noticia para los 49ers: Vuelve George Kittle

Redacción FOX Deportes

Los 49ers afrontarán otra semana más sin su quarterback titular ni su principal receptor, aunque recuperan a una de sus piezas ofensivas más importantes.

El pasador Brock Purdy (dedo del pie) y el receptor Ricky Pearsall (rodilla) no jugarán en el duelo de la Semana 7 ante los Falcons, confirmó el entrenador Kyle Shanahan este viernes. En contraste, el 'tight end' George Kittle regresará sin restricciones después de varias semanas fuera.

George Kittle active, Brock Purdy and Ricky Pearsall have been listed out for Sunday.@DignityHealth practice report: https://t.co/8kDT04ozkw pic.twitter.com/eUqiKgA7YX — San Francisco 49ers (@49ers) October 17, 2025

Kittle no había jugado desde la Semana 1, tras sufrir una lesión en el tendón de la corva durante la victoria sobre Seattle. Fue colocado en la reserva de lesionados poco después, pero ya está listo para volver al cien por ciento.

“No hay límite de jugadas”, explicó Shanahan sobre su participación del domingo por la noche. “George se rehabilitó muy bien, regresó al 100%, tuvo una gran semana de práctica. Lo administraremos un poco durante el juego, pero no hay límite”.

Purdy, por su parte, ya había intentado volver antes, pero agravó su molestia en la derrota de la Semana 4 ante Jacksonville, lo que obligó al suplente Mac Jones a iniciar los juegos de las Semanas 5 y 6. Jones volverá a ser titular el domingo por la noche y comandará una ofensiva que no cuenta con Pearsall desde aquel encuentro ante los Jaguars. Purdy entrenó toda la semana y parece estar cerca de regresar. “Lanzó más, se movió mejor”, dijo Shanahan. “Definitivamente está un paso adelante respecto a la semana pasada”.

A pesar de las bajas, San Francisco ha sorteado bien los problemas físicos de sus figuras, con marca de 4-2 en las primeras seis semanas, incluyendo una sorpresiva victoria sobre los Rams y un cerrado triunfo ante los Cardinals. El equipo espera sacar un nuevo resultado positivo con Jones al mando, ante la mirada de todo el país el domingo por la noche en Santa Clara.