Los 49ers mantienen el invicto en un cuarto de locura

Redacción FOX Deportes

San Francisco venció a Arizona por 16-15 y mantiene su racha invicta en la temporada. Los Cardinals abrieron el marcador con un gol de campo en el segundo cuarto, pero los 49ers respondieron con dos aciertos de Eddy Piñeiro para tomar ventaja mínima al descanso. El marcador reflejaba un 6-3 que anticipaba tensión hasta el final.

En el tercer cuarto el equilibrio continuó. Arizona igualó con otro gol de campo y San Francisco estuvo a punto de ampliar, aunque falló en la línea de gol en una cuarta oportunidad. Poco después, los 49ers lograron el primer touchdown de la tarde con un pase corto de Mac Jones a Kyle Juszczyk, lo que les dio un respiro parcial al ponerse arriba 13-6.

Down to the last second. pic.twitter.com/N4k3ILEugS — San Francisco 49ers (@49ers) September 21, 2025

Los Cardinals reaccionaron con determinación en el último cuarto. Kyler Murray encontró a Trey McBride en las diagonales para empatar el encuentro 13-13. Minutos más tarde, una jugada complicada derivó en una seguridad que inclinó la balanza a favor de Arizona 15-13, aumentando la tensión y obligando a San Francisco a jugarse la última ofensiva con el reloj en contra.

Con poco más de dos minutos, Jones condujo a los suyos con precisión, avanzando hasta colocar el ovoide en zona de gol de campo.

La presión era máxima y, con el tiempo expirando, Eddy Piñeiro conectó desde 35 yardas para darle a los 49ers un triunfo dramático por 16-15. La celebración en la banca visitante reflejó el peso de un partido definido en el último suspiro, manteniendo su invicto en la campaña.