Los 49ers mostraron carácter y salieron vivos de Seattle

Redacción FOX Deportes

Los San Francisco 49ers se llevaron un triunfo clave sobre los Seattle Seahawks al imponerse 17-13 en un duelo divisional que no decepcionó en intensidad.

El equipo de Kyle Shanahan encontró la forma de imponer su estilo pese a las ausencias y a un inicio titubeante en la primera mitad. La defensa fue determinante en el cierre, frenando los intentos de remontada de los locales. Con este resultado, San Francisco se mantiene en la pelea por la cima de la NFC Oeste.

Got it done in Seattle. pic.twitter.com/g5FWZ6jTSq — San Francisco 49ers (@49ers) September 7, 2025

Seattle, por su parte, dio pelea con un planteamiento agresivo que mantuvo el juego cerrado hasta el último cuarto. Geno Smith logró conectar con sus receptores en momentos importantes, pero la presión rival y algunos errores en la ejecución limitaron su producción.

Los Seahawks tuvieron oportunidades de acercarse en el marcador, aunque les faltó contundencia en zona roja. La derrota los complica en sus aspiraciones inmediatas.

El juego aéreo de los 49ers volvió a ser la base de su ataque, con un Brock Purdy que se mostró seguro en situaciones de tercera oportunidad.

FINAL: The @49ers make plays in the clutch to start their season off 1-0! pic.twitter.com/fAI6q3YBPL — NFL (@NFL) September 7, 2025

A pesar de la lesión de George Kittle, el resto de los receptores respondió con recepciones importantes para mantener las series vivas. El ataque terrestre, aunque menos dominante, sirvió para equilibrar el ritmo y desgastar a la defensa rival. Esa combinación fue clave en el control del reloj.

El cierre fue un reflejo del carácter de San Francisco, con la defensa limitando los avances de Seattle y asegurando la victoria en las últimas posesiones.

El triunfo fortalece la confianza de los 49ers en un momento decisivo de la temporada, demostrando que tienen recursos para responder a la adversidad. Los Seahawks deberán ajustar pronto si quieren mantenerse competitivos en la división más reñida de la conferencia.