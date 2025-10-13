¿Golpe definitivo para los 49ers?, Fred Warner, fuera el resto de la temporada

Hiram Marín

Como si faltaran malas noticias para los San Francisco 49ers y como si no tuvieran suficientes bajas por lesión, este lunes se confirmó lo que era inminente desde que el domingo Fred Warner salió en el 'carrito de las desgracias' del campo de los Buccaneers: se perderá el resto de la temporada.

El poderoso linebacker y capitán de la defensiva gambusina tendrá que ser intervenido quirúrgicamente debido a la fractura de su tobillo derecho. Será una larga recuperación y lo peor es que tendrá que suspender su actividad durante algunos meses.

Sin embargo, en sus redes sociales, Warner, de origen mexicano y panameño, publicó un emotivo comunicado, en el que aseguró que está con buena actitud, en espera de que todo salga bien con su recuperación, pues eso le ayudará a regresar mucho más fuerte.

"Hay ciertos partidos en los que te despiertas sabiendo que será tu día y ayer no fue uno de esos. Sabía que iba a explotar y que todo se derrumbaría en un instante, algo completamente inevitable. Ahora no me queda más que prepararme para emprender un regreso legendario".

49ers LB Fred Warner to undergo surgery on broken, dislocated ankle. He’ll be out for the year per Kyle Shanahan. pic.twitter.com/IpXE1k5Dvb — NFL (@NFL) October 12, 2025

Y agregó: "Algunos me preguntan por qué pude sonreír al entrar en el carrito; es porque, aparte del susto, tengo completa paz al saber que el plan de Dios es completamente perfecto y que estoy exactamente donde debo estar. El cariño que todos me han mostrado significa muchísimo para mí"

La lesión de Warner incrementa a 27 la lista de lesionados de los 49ers, que es el equipo con más titulares lastimados de la actual temporada.