Los 49ers con jugadores clave lesionados, no importa cuándo leas esto

Redacción FOX Deportes

Hay una situación complicada en lo que respecta al quarterback de San Francisco. Brock Purdy fue descartado para el juego de los 49ers este domingo contra los Tampa Bay Buccaneers, mientras que el suplente Mac Jones está en duda anunció el entrenador en jefe Kyle Shanahan.

Si Jones no puede jugar, Adrian Martinez sería el titular para San Francisco. Jones estuvo limitado durante la semana en los entrenamientos por lesiones en la rodilla y el oblicuo, luego de jugar a pesar de un triunfo en la Semana 5 contra los Los Angeles Rams.

Esa fue la tercera titularidad de Jones esta temporada con los 49ers, en lugar de Purdy, quien agravó una lesión en el dedo del pie que lo ha dejado fuera de varias semanas.

Otro jugador que se perderá el partido es el receptor Ricky Pearsall, quien sigue en la lista de lesionados por problemas musculares. Pearsall no participó en los entrenamientos de la semana y se confirmó que no jugará este domingo, lo que debilita la ofensiva aérea del equipo.

En tres juegos esta temporada, Jones ha completado el 66.7 % de sus pases para 905 yardas, seis touchdowns y solo una intercepción, llevando a los 49ers al primer lugar en medio de un pequeño renacimiento en su carrera. La disponibilidad de Jones será clave para mantener la competitividad del equipo ante Tampa Bay.