New England Patriots vuelven a una final de conferencia
El equipo de Drake Maye dio la campanada en casa y eliminó a Denver Broncos
Los New England Patriots superaron este domingo bajo la nieve de Boston a la temible defensa de los Houston Texans (28-16) y sellaron su pase a la final de la Conferencia Americana de la NFL, en la que se medirán a los Denver Broncos.
Los Texans llegaban a la ronda divisional, que nunca han superado, con diez victorias consecutivas apuntaladas por una férrea defensa, pero en Boston cometieron cinco pérdidas de balón -cuatro de ellas intercepciones a C.J. Stroud- de las que no lograron reponerse.
Maye and Diggs connect for a clutch first down— NFL (@NFL) January 18, 2026
HOUvsNE on ESPN/ABC
Stream on @NFLPlus and ESPN App pic.twitter.com/Ykywze5b45
Esta fue la séptima vez que los Texans cayeron en la ronda divisional, los cuartos de final en la NFL.
Por su parte, los Patriots disputarán una final de conferencia por primera vez desde la temporada 2018, la última de Tom Brady en Nueva Inglaterra.
Drake Maye, el mariscal de campo que ha devuelto la ilusión a los Patriots, terminó el partido con 16 pases completados de 27 intentos, tres de ellos de 'touchdown', para 179 yardas. Maye es junto a Matthew Stafford candidato a 'MVP' de la temporada.
Aunque sufrió una intercepción, su papel fue mucho mejor que el de Stroud, que terminó con 20 pases de 47 intentos para 212 yardas, pero solo uno de 'touchdown', además de las cuatro pérdidas.
Los Patriots abrieron el marcador en su segunda serie ofensiva de la tarde en Boston. Maye, en un cuarto intento, completó un pase para DeMario Douglas, que corrió 21 yardas hasta el 'touchdwon' sin que nadie de los Texans llegase a acercarse.
Los Texans respondieron todavía en el primer cuarto con un gol de campo de Ka'imi Fairbairn, para el 7-3.
Houston le dio la vuelta al marcador en el segundo cuarto con un 'touchdown' de Christian Kirk, que recibió en la zona de anotación un pase de 10 yardas de Stroud.
Pero la alegría de los Texans duraría muy poco. Los Patriots les golpearon con dos 'touchdown' antes del descanso.
El primero fue obra del 'cornerback' Marcus Jones, que interceptó un pase corto de Stroud en la yarda 26 de Houston y lo devolvió hasta la anotación.
El segundo llegó con Stefon Diggs, que recibió en la zona de anotación un pase de siete yardas de Maye. 21-10 al descanso.
Los Texans intentaron acortar distancias al regreso de vestuarios, pero chocaron una y otra vez contra una pared defensiva. Las series ofensivas de Houston dieron como resultado dos 'field goals' de Fairbairn para el 21-16, a una sola posesión.
Esa diferencia daba confianza a los Texans, que en el último cuarto habían sido intratables esta temporada.
Pero al inicio de ese período, los Patriots ampliaron su ventaja con un impresionante 'touchdown' de Kayshon Boutte, que atrapó con una mano un pase de 32 yardas de Maye.
Todavía quedaban 13 minutos de partido, tiempo de sobra para darle la vuelta al marcador, pero ni Stroud ni ningún otro jugador de los Texans logró conectar jugadas decisivas y el resultado no se volvió a modificar.
Así, los Patriots se clasificaron para la final de la Conferencia Americana, que jugarán el próximo domingo en Denver frente a los Broncos. Los Broncos, que anoche ganaron 33-30 a los Buffalo Bills, perdieron por lesión a su 'quarterback', Bo Nix.
El ganador de ese Broncos-Patriots se clasificará al 'Super Bowl' LX.
