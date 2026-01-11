Justin Herbert asumió ser el culpable por eliminación de los Chargers

Redacción FOX Deportes

Los Angeles Chargers quedaron eliminados en la Ronda de Comodines tras perder 16‑3 ante los New England Patriots, y Justin Herbert no evitó asumir parte de la responsabilidad en la derrota.

"No jugué lo suficientemente bien y no hice ninguna jugada importante”, declaró Herbert, al tiempo de reconocer que su actuación fue insuficiente para avanzar en la postemporada.



El pasador señaló que el equipo “no anotó ningún punto” cuando más importaba, reflejando su frustración por la falta de producción ofensiva. Herbert fue sincero con la prensa, dejando claro que siente que él mismo debe mejorar en momentos clave.

Justin Herbert in the playoffs:



58/106

674 passing yards

2 TDs, 4 INTs

0-3 record pic.twitter.com/TuLaXaKUFL — Underdog NFL (@UnderdogNFL) January 12, 2026

Herbert subrayó que, como ofensiva, no estuvieron a la altura y que no supo aprovechar las oportunidades que tuvo el equipo durante el duelo decisivo en Foxborough.

“Asumimos la responsabilidad por lo que pasó”, dijo en su comparecencia, destacando que él mismo se sintió parte de lo que salió mal en el ataque.

El quarterback también mencionó que deben “evaluar la situación y ver qué pasa”, dejando entrever que habrá trabajo y reflexión en el plantel. Las declaraciones mostraron a un Herbert consciente de que falló en un momento crítico para su equipo.

Sucedió: el ADN ganador de los Patriots está de regreso New England avanzó a la ronda divisional al derrotar claramente a Los Angeles Chargers

La derrota ante los Patriots extendió la tendencia negativa de Herbert en los playoffs, donde aún no ha logrado llevar a los Chargers a una victoria.

Tras este nuevo tropiezo, su registro en postemporada es de 0‑3, y ha admitido abiertamente que no ha “descifrado” cómo cambiar ese destino.

“Todavía no lo he descubierto”, dijo cuando le preguntaron si confía en eventual éxito en futuras eliminatorias. Sus palabras reflejan la frustración de un pasador talentoso que aún busca resultados concretos en enero.

En el partido ante los Patriots, Herbert completó 19 de 31 pases para 159 yardas, sin lanzar ningún touchdown, y terminó siendo el corredor con más yardas por tierra para los Chargers con 55.