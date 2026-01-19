Los Seahawks no tuvieron rival; brutal paliza sobre los 49ers

Redacción FOX Deportes

Tal fue el dominio de los Seahawks en este partido por la ronda divisional de los playoffs que incluso sacaron a su quarterback titular en el último cuarto.

Aplastante victoria de Seattle (41-6) sobre los San Francisco 49ers, que se fueron eliminados de los playoffs de la NFL con nulo decoro. De esta manera, el equipo mejor sembrado de la Nacional se acreditó a la final de Conferencia.

En su crónica del partido, la Agencia EFE escribió que "el corredor Kenneth Walker III tuvo una destacada actuación en la ofensiva del equipo local, sumó 116 yardas para tres anotaciones por acarreo, mientras que Sam Darnold pasó para 124 yardas y un touchdown por aire".

La balanza se empezó a inclinar, literalmente, desde la patada de salida, pues los Seahawks anotaron en el regreso. Es decir, movieron el marcador (a los 13 segundos) sin siquiera meter a su ofensiva gracias a la devolución de kickoff de Rashid Shaheed, quien corrió 95 yardas y puso los primeros seis puntos.

Tras anotar su 41° punto, los Seahawks retirararon a Sam Darnold, 'quarterback' titular y colocaron al suplente Drew Lock. Resignados a la derrota, San Fracisco hizo lo mismo con Brock Purdy y puso a Mac Jones.

Seattle, que no avanzaban al juego por el campeonato de la NFC desde el 2014, recibirán en la siguiente ronda al ganador del Rams-Bears.