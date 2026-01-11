Brock Purdy volvió a ser el alma de los 49ers

Brock Purdy firmó una actuación que marcó su carrera este domingo en la victoria de los 49ers sobre los Eagles en la ronda de Wild Card.

En un entorno hostil y con la presión al límite, el quarterback respondió con carácter y liderazgo.

Cada serie ofensiva reflejó control emocional y claridad en la toma de decisiones. San Francisco avanzó porque su pasador nunca perdió el pulso del juego.

Los 49ers hicieron el 'milagro' y echaron a los campeones San Francisco eliminó a los Eagles con un gran desempeño

Purdy lanzó para 262 yardas y dos pases de touchdown, números que explican buena parte del triunfo. Encontró ventanas cerradas, sostuvo el ataque y mantuvo a la defensiva rival en el campo.

Cuando el partido exigió precisión, respondió con envíos certeros. Su actuación confirmó que puede cargar al equipo en momentos grandes.

El camino no fue perfecto, ya que sufrió dos intercepciones, pero ninguna lo sacó del partido. Ajustó lecturas, confió en sus progresiones y volvió a atacar con inteligencia.

La conexión Brock Purdy-Christian McCaffrey fue la clave de los 49ers

Esa capacidad para corregir sobre la marcha sostuvo a los 49ers en los momentos más tensos. Purdy mostró madurez y fortaleza mental propias de un líder consolidado.

La jugada que definió el encuentro llevó su firma con el pase corto a Christian McCaffrey que cambió el rumbo del juego. Fue el reflejo de una noche en la que Purdy entendió el contexto y ejecutó con frialdad.

No necesitó exagerar ni forzar el espectáculo. En playoffs, eso convierte a un quarterback en héroe, como ahora sucedió con Purdy.