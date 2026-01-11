Los 49ers hicieron el 'milagro' y echaron a los campeones

Hiram Marín

Una defensiva mermada por lesiones, con la gran mayoría de jugadores suplentes y una ofensiva sin George Kittle que salió lastimado, no fueron para nada factores para frenar a los San Francisco 49ers, que vencieron 23-19 a los Philadelphia Eagles y avanzaron a la ronda divisional.

Con un Brock Purdy que se repuso a dos intercepciones y lanzó 262 yardas y dos pases de touchdown, Christian McCaffrey con 48 yardas terrestres y 66 aéreas más dos TD por pase, los Niners lograron imponerse como visitantes.

Por Philadelphia, ni las 106 yardas de Saquon Barkley ni la poderosa defensiva contra la carrera pudieron frenar a los gambusinos, que tenían una misión y la cumplieron.

El futbol americano es de detalles y precisamente el detalle definitivo fue un punto extra fallado por parte de Jake Elliot, justo cuando el juego pudo empatarse a 7.

Al final eso pesó sobremanera, pues aunque San Francisco también falló un punto extra, los Eagles se vieron obligados a intentar el touchdown cuando pudieron tener la posibilidad de empatar con un gol de campo, para de esa manera terminar consu reinado.

San Francisco sigue soñando y ahora enfrentará a uno de sus acérrimos rivales divisionales, los Seattle Seahawks en la ronda divisional. ¿Continuarán los milagros?