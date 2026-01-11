Pésima noticia para los 49ers: se lesionó George Kittle

Hiram Marín

La ola de lesiones en jugadores de los San Francisco 49ers continuó este domingo durante la ronda de comodines y en esta ocasión le tocó al 'tight end' George Kittle.

Kittle, quien durante las últimas semanas había entrenado bajo observación por una lesión de tobillo, tuvo que salir en el llamado 'carrito de las desgracias', luego de lesionarse después de atrapar un balón en la parte final del segundo cuarto.

Prayers up for George Kittle 🙏 pic.twitter.com/BaRVd2sWwp — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) January 11, 2026

El 85 de los Niners saltó para atrapar un envío de Brock Purdy y al momento de caer, pisó mal con la pierna derecha y de acuerdo a información del propio equipo, se rompió el tendón de Aquiles.

Kittle se suma a Nick Bosa, Fred Warner y Tatum Bethune como los jugadores más notables en una temporada en la que los 49ers han tenido más de 27 elementos lesionados.