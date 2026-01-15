Tom Brady elogió a la defensiva de los Seattle Seahawks

Redacción FOX Deportes

La defensa de los Seattle Seahawks de 2025 puede que no tenga un apodo tan temible como la 'Legion of Boom', pero Tom Brady está igual de impresionado con esta unidad en comparación con la que ayudó a Seattle a ganar un Super Bowl en 2013.

Brady elogió la defensa de los Seahawks en el show “The Herd” del jueves. Señaló la fortaleza de la unidad en los tres niveles y la dificultad que tendrá San Francisco 49ers para intentar vencerlos en el duelo de la ronda divisional del sábado, que Brady transmitirá por FOX.

Matt Stafford will be facing some frigid temperatures on Sunday, and @TomBrady explains to @colincowherd how he dealt with the cold 🥶 pic.twitter.com/varmwF1iTG — Herd w/Colin Cowherd (@TheHerd) January 15, 2026

“Cierran los espacios como cualquier defensa de la liga. Tan pronto como se atrapa el balón, ¡boom!, hay jugadores sobre ti”, dijo Brady sobre la defensa de los Seahawks.

Al elogiar a los linebackers y a la secundaria, Brady cree que lo que realmente hace destacar a esta unidad es su línea defensiva.

“Tienen una de las líneas defensivas más subestimadas de la liga. Creo que su línea interior es fenomenal. Tienen cuatro jugadores de borde que rotan y que son únicos", dijo Brady.

Así que, al combinar eso con las coberturas que utiliza la defensa de Seattle, Brady cree que el camino de los 49ers para tener éxito ofensivo será muy estrecho.

“Su defensa contra el pase es de élite. Sus esquemas de cobertura son muy complicados para el quarterback. Necesitas tener un arsenal muy diverso en ofensiva para mover el balón, y ellos no permiten muchas jugadas grandes. Así que tendrás que avanzar drive tras drive. Los Niners van a tener que mantener el marcador bajo”, comentó Brady.