Tom Brady, en contra de descansar a jugadores en la Semana 18

Redacción FOX Deportes

En la edición más reciente de “Story Time with Tom”, Tom Brady afirmó con contundencia que los jugadores completamente sanos deberían jugar el partido final de la temporada regular, incluso si su equipo ya aseguró un boleto a playoffs y conoce su posición en la siembra.

También dijo no tener ningún arrepentimiento por haber jugado los cuatro cuartos del cierre de temporada regular de los New England Patriots ante los New York Giants en 2007, cuando completaron una temporada perfecta antes de perder contra ese mismo rival en el Super Bowl XLII.

Another story from Fox Sports Tom Brady Doesn't Want Healthy Players Resting in Week 18: 'Iron Sharpens Iron' & THAT'S THE BOTTOM LINE!!! https://t.co/LuyirdWH2E — Logan Tower (@LoganTowersChi) January 1, 2026

“Ese fue, de hecho, uno de los mejores partidos del año, cuando fuimos al Meadowlands para enfrentar a los Giants en la Semana 17”, dijo Brady.

“Jugamos al máximo en ese partido, igual que ellos, y fue una gran especie de adelanto de Super Bowl. Nos sentimos muy afilados durante todo el juego. Sabíamos que después venía la semana de descanso”.

“Tomarte un periodo largo sin jugar cuando ya tienes el descanso asegurado y además sumas otra semana extra, creo que es demasiado tiempo sin actividad. No quieres llegar oxidado a los partidos más importantes del año contra los mejores equipos”.

Brady considera que casos como el de los Eagles representan una circunstancia atenuante en la que un equipo puede darse el lujo de descansar a sus titulares en la última semana de la temporada regular antes de la postemporada.

“En ese caso, funcionó”, dijo Brady. “Si te tomas demasiado tiempo sin jugar, sí creo que existe cierto grado de oxidación en este deporte que no quieres tener. Cuando entras a los playoffs, no te puedes permitir pasar los primeros dos cuartos con un arranque lento, que ese inicio pausado marque el ritmo y que no anotes puntos o no logres detenerlos, porque estás enfrentando a un equipo demasiado bueno”.