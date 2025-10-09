Los Eagles reconocen que se han vuelto predecibles

EFE

Lane Johnson, estrella defensiva y campeón en los Super Bowl LII y LIX con los Philadelphia Eagles, afirmó que su equipo se ha vuelto predecible en la ofensiva y por eso acumula un par de derrotas consecutivas.

"Revisaremos este video y veremos qué debemos corregir, pero de cara al futuro, quizás seamos más eficientes, menos predecibles y aprovechemos las jugadas grandes y explosivas, como sea tenemos que encontrar la manera de salir de esto", señaló el veterano de 35 años un día después de caer 34-17 ante New York Giants derrota que se suma a la del domingo anterior 21-17 contra Denver Broncos.

Llegó la sorpresa del año: los Giants arrastraron a los Eagles El equipo neoyorquino se impuso categóricamente a los campeones de la NFL

Johnson, el jugador con mayor tiempo en la actual plantilla de los monarcas, aceptó que en esta temporada de la NFL, los Eagles han sufrido para ganar yardas terrestres, lo que los ha obligado a centrarse más en el juego aéreo, lo cual no ha funcionado.

"Parece mucho más difícil de lo que debería ser. Quizás, de ahora en adelante, simplemente tengamos un poco más de variedad jugando un poco desde el perímetro".

Los Eagles han sido superados en yardas en los seis partidos disputados en este 2025. Su margen de -410 yardas es el peor de la franquicia desde el año 2000.

Aunque Philadelphia arrancó la campaña con victorias consecutivas ante Dallas Cowboys, por 24-20; sobre Kansas City Chiefs, 20-17; Los Angeles Rams, 33-26; y Tampa Bay Buccaneers, 31-25; han tenido problemas para proteger a Jalen Hurts, su quarterback, quien ha sido capturado 18 veces, el segundo registro más alto de la NFL.

Los Broncos de Denver terminaron con el invicto de Philadelphia Eagles en la NFL Denver quedó con tres triunfos y dos derrotas y Philadelphia con marca de 4-1.

"Obviamente que estamos tratando de resolverlo, intentamos ser competitivos. Tenemos trabajo por hacer y eso es lo único que importa", dijo Hurts.

Saquon Barkley, quien el año pasado llegó a Eagles y fue pieza fundamental en la victoria de Philadelphia en el Super Bowl LIX, señaló que las fallas están en la actitud y no en que se hayan vuelto predecibles.

"Creo que antes que todo tenemos que recuperar esa actitud, esa mentalidad, sin importarnos un bledo lo que la gente piense o diga. Eso es algo que buscamos", señaló el Jugador Ofensivo del 2024.

Los Philadelphia Eagles intentarán romper su seguidilla de derrotas el próximo 19 de octubre cuando visiten a los Minnesota Vikings en partido de la semana siete de la temporada