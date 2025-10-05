Los Broncos de Denver terminaron con el invicto de Philadelphia Eagles en la NFL

Redacción FOX Deportes

Los Denver Broncos sorprendieron este domingo al quitarle el invicto a los campeones Philadelphia Eagles a los que vencieron 17-21 en la semana cinco de la temporada de la NFL. Denver quedó con tres triunfos y dos derrotas y Philadelphia con marca de 4-1.

La defensiva de los Broncos liderada por Nik Bonitto fue determinante en la victoria. Capturaron seis veces a Jalen Hurts.

En el último periodo Denver remontó una desventaja de 17-3; lo hizo con una anotación por tierra de JK Dobbins y una por aire de Evan Engram, que con la conversión los envió al frente 17-18, y remataron con un gol de campo para sella el 17-21.

En otro partido, Dak Prescott destacó con 237 yardas y cuatro envíos a las diagonales en la victoria 22-37 sobre los New York Jets, que siguen sin ganar en la campaña.