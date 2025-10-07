Llegó la sorpresa del año: los Giants arrastraron a los Eagles

Redacción FOX Deportes

Los New York Giants firmaron una de sus victorias más sólidas de la temporada al derrotar 34–17 a los Philadelphia Eagles en el MetLife Stadium, con una actuación estelar del corredor novato Cam Skattebo, quien fue la figura indiscutible del encuentro.

Desde el arranque, los Giants impusieron condiciones. El quarterback Jaxson Dart comandó ofensivas eficientes, combinó pases cortos y movilidad en el bolsillo para mantener desequilibrada a la defensa de Philadelphia. Su conexión con Wan’Dale Robinson fue clave para mover las cadenas y abrir espacios al ataque terrestre.

Ahí apareció Skattebo, quien castigó sin descanso a la defensa rival. Terminó con 98 yardas por tierra y tres touchdowns, mostrando potencia, visión y una notable capacidad para ganar yardas después del contacto. Sus anotaciones llegaron en momentos determinantes, incluyendo dos acarreos cortos dentro de la zona roja que ampliaron la ventaja en el tercer cuarto.

La defensa neoyorquina también tuvo una noche destacada, presionando constantemente a Jalen Hurts, forzando una intercepción y limitando el juego terrestre de los Eagles. Con un cierre disciplinado, los Giants sellaron el triunfo y mandaron un mensaje claro: su joven ofensiva empieza a encontrar ritmo, y con Skattebo emergiendo como pieza clave, el futuro luce prometedor en Nueva York.