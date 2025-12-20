Los Bears superaron a los Packers en tiempo extra

EFE

Los Chicago Bears se impusieron 22-16 en tiempo extra a los Green Bay Packers para mantenerse en el liderato del Norte de la Conferencia Nacional (NFC) en la Semana 16 de la temporada de la NFL.

Los Bears suman 11 triunfos y 4 derrotas en la cima de la división, posición que mantendrán si cierran la campaña con triunfos ante 49ers y Lions; los Packers se quedaron en segundo lugar del Norte con 9 ganados, 5 perdidos y un empate, aún en lugares de playoffs.

Por Chicago el pateador brasileño Cairo Santos tuvo una destacada actuación. Conectó nueve puntos en tres goles de campo de 46, 51 y 43 yardas.

Triunfo de los Bears con patada milagrosa

Caleb Williams lideró la ofensiva de los Bears con 250 yardas y dos envíos de anotación.

En los controles de los Packers terminó el juego Malik Willis en lugar de Jordan Love, quien salió por una conmoción cerebral.

En un partido dominado por las defensivas, los Packers tomaron ventaja 0-6 en la primera mitad con un par de goles de campo de 26 y 22 yardas que conectó Brandon McManus.

A la mitad del segundo periodo, Love salió del partido por el choque casco contra casco que le provocó el liniero defensivo Austin Booker, un golpe ilegal que fue penalizado y que envió al quartereback de Green Bay al vestuario en protocolo de conmoción cerebral, fue sustituido por Malik Willis.

En el inicio del tercer cuarto Chicago al fin apareció en el marcador, gracias a un gol de campo que acertó Santos.

Willis lideró la respuesta de Packers en una serie de 64 yardas que acabó con envío de anotación a Romeo Doubs para alejarse 3-13.

En el último periodo un gol de campo para Green Bay y dos conectados por Cairo Santos acercaron a Chicago y en su serie final igualaron el juego con un pase de touchdown que atrapó Jahdae Walker para enviar el juego a tiempo extra.

En el tiempo extra, los Bears se llevaron la victoria 22-16 con un envió a la zona pintada que atrapó DJ Moore.