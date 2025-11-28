Los Bears mostraron autoridad ante los campeones Eagles

Hiram Marín

Los Bears golpearon primero y fuerte en Philadelphia con un 24–15 que movió la parte alta de la NFC. Chicago impuso condiciones desde la apertura y no soltó jamás el control del marcador. El triunfo les da aire rumbo a la postemporada. Para los Eagles, fue otra tarde que expuso sus inconsistencias.

El ataque terrestre de Chicago llevó el peso con una actuación dominante. D’Andre Swift y Kyle Monangai superaron las 100 yardas por tierra y ambos sumaron touchdown, castigando sin pausa a la defensa local. El juego aéreo de Chicago tuvo momentos irregulares, pero nunca comprometió el rumbo del encuentro. La fórmula fue sencilla: correr, castigar y controlar.

After one in Philly pic.twitter.com/T45w3GalvO — Chicago Bears (@ChicagoBears) November 28, 2025

La defensa de los Bears respondió con disciplina y lectura rápida. La secundaria logró limitar los envíos profundos de Philadelphia en las series clave. Un balón suelto forzado por Nahshon Wright frenó una posible reacción en el tercer cuarto. Ese golpe emocional inclinó definitivamente el partido para Chicago.

Del lado de Philadelphia, la ofensiva de Jalen Hurts volvió a quedarse corta. Entre pases incompletos, decisiones aceleradas y pérdidas de balón, la respuesta nunca llegó. El único envío largo a la zona de anotación quedó como aislado. La frustración en el estadio resumió una tarde en la que los Eagles jamás encontraron ritmo.