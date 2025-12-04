Cairo Santos sueña con jugar en Brasil con los Bears

EFE

El pateador Cairo Santos, primer jugador brasileño en la NFL, afirmó que disputar un partido con los Chicago Bears en su país sería "un regalo", sobre todo por jugarlo en el Maracaná, el estadio de su club favorito, el Flamengo.

"Soy hincha del Flamengo. Juegan en Río y en el Maracaná, así que sería un momento surrealista", dijo Santos aen un encuentro con un reducido grupo de periodistas.

Cairo Santos wins it for the Bears! pic.twitter.com/SyHE0IEZDD — NFL (@NFL) November 16, 2025

"Ojalá la NFL me dé ese regalo -que nos dé a los Bears ese regalo- de jugar en Brasil. Para mí sería una sensación realmente única", añadió Santos, el pateador más preciso de la historia de su franquicia.

En su plan de expansión internacional, la NFL aterrizó en Brasil en 2024 con la disputa de un Philadelphia Eagles 34-29 Green Bay Packers. Este 2025 repitió con Los Angeles Chargers 27-21 Kansas City Chiefs. Dos partidos de categoría jugados en São Paulo.

"CAIRO SANTOOOOS!" 🗣️



Tom Rinaldi caught up with Caleb Williams and kicker Cairo Santos, who nailed the game-winning FG 🎯 pic.twitter.com/JxL0xLl9N0 — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) November 16, 2025

La liga se ha comprometido a otros tres partidos, esta vez en Río de Janeiro, a lo largo de las próximas cinco temporadas; con el primero en 2026, aún sin equipos designados.

"Llevar un partido a Brasil fue un sueño cumplido para millones de aficionados que empiezan a enamorarse del fútbol americano. También era un sueño para mí desde que llegué a la liga: ayudar a tender ese puente para que un partido de la NFL llegara a Brasil", dijo Santos.