Los Baltimore Ravens firman a Diego Pavia

Alejandro Urtusuástegui

Después de ser invitado a un minicampamento de novatos, el quarterback Diego Pavia encontró una nueva oportunidad con los Baltimore Ravens.

Pavia, quien fue finalista del trofeo Heisman, no fue seleccionado por ningún equipo en el Draft 2026 de la NFL.

Ahora se une a un roster que ya cuenta con tres mariscales de campo, entre ellos el MVP (2019), Lamar Jackson. Su competencia directa será el también novato Joe Fagnano, proveniente de la Universidad de Connecticut. Ambos buscarán destacar para ganarse un lugar en el roster final de 53 jugadores para la temporada 2026.

A pesar de la polémica en torno a su ausencia en el Draft, los Ravens valoraron su versatilidad en el campo y sus logros en el futbol americano colegial, que incluyen haber llevado a Vanderbilt a su primera temporada de 10 victorias en la historia del programa, así como 3,539 yardas por aire y 29 touchdowns en 13 partidos.