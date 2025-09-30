La Semana 5 de la NFL promete muchas emociones

EFE

El primer lugar de los San Francisco 49ers en el Oeste de la Conferencia Nacional (NFC) peligra en su visita a Los Angeles Rams, y los Denver Broncos amenazan con romper el invicto de los campeones Philadelphia Eagles en dos de los encuentros más atractivos de la Semana 5 de la temporada de la NFL.

La jornada arrancará este jueves con el duelo divisional entre unos 49ers inundados de lesiones ante los Rams del efectivo ataque aéreo compuesto por Matthew Stafford y Puka Nacua.

Los gambusinos no tienen confirmada, debido a una lesión, la participación de Brock Purdy en los controles, lo mismo que sus receptores Jauan Jennings y Ricky Pearsall.

Cayó otro invicto: los Rams vencieron a los Colts y dieron un golpe de autoridad

Sin olvidar las ausencias de sus estelares lastimados George Kittle, Brandon Aiyuk, Nick Bosa (fuera por lo que resta del año); la misión para superar a unos consistentes Rams se ve complicada.

El estado de gracia que vive el equipo dirigido por Sean McVay con Stafford y Nacua coloca a Los Angeles en posición de arrebatar a San Francisco la cima del Oeste de la NFC.

La actividad continuará el domingo con 12 partidos entre los que llama la atención la visita de Broncos a Eagles, único invicto que resta en la NFC.

Los Broncos arrollaron a unos inofensivos Bengals

Denver tiene en el poder de su defensiva la clave para acabar con el aura de imbatible de los monarcas.

Nik Bonitto es el principal cazador de cabezas de los Broncos que bajo las órdenes del veterano Sean Payton, entrenador del equipo, puede generar la presión suficiente para que Jalen Hurts no encuentre el ritmo de juego que necesita.

En otro duelo a seguir, los Buffalo Bills, último equipo sin derrota en la Conferencia Americana (AFC) y segundo mejor ataque de la NFL, deben imponerse a los New England Patriots.

La defensiva de los Lions fue una pesadilla para Lamar Jackson

En Houston, los Texans buscarán aprovechar la ausencia por lesión de Lamar Jackson para vencer a Baltimore Ravens y New York Jets intentará conseguir su primera victoria de la campaña ante los Dallas Cowboys de Dak Prescott, número uno en yardas por envío de la liga.

También el domingo, los Minnesota Vikings chocarán con los Cleveland Browns en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

La Semana 5 concluirá el lunes con la contienda entre los Kansas City Chiefs, que están de vuelta en la pelea por el primer lugar del Oeste de la AFC, que son favoritos para vencer a los Jacksonville Jaguars.