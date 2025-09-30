Publicación: miércoles 1 de octubre de 2025

La Semana 5 de la NFL promete muchas emociones

San Francisco 49ers y Los Angeles Rams abrirán la jornada.

El primer lugar de los San Francisco 49ers en el Oeste de la Conferencia Nacional (NFC) peligra en su visita a Los Angeles Rams, y los Denver Broncos amenazan con romper el invicto de los campeones Philadelphia Eagles en dos de los encuentros más atractivos de la Semana 5 de la temporada de la NFL.

La jornada arrancará este jueves con el duelo divisional entre unos 49ers inundados de lesiones ante los Rams del efectivo ataque aéreo compuesto por Matthew Stafford y Puka Nacua.

Los gambusinos no tienen confirmada, debido a una lesión, la participación de Brock Purdy en los controles, lo mismo que sus receptores Jauan Jennings y Ricky Pearsall.

Denver tiene en el poder de su defensiva la clave para acabar con el aura de imbatible de los monarcas.

Nik Bonitto es el principal cazador de cabezas de los Broncos que bajo las órdenes del veterano Sean Payton, entrenador del equipo, puede generar la presión suficiente para que Jalen Hurts no encuentre el ritmo de juego que necesita.

En otro duelo a seguir, los Buffalo Bills, último equipo sin derrota en la Conferencia Americana (AFC) y segundo mejor ataque de la NFL, deben imponerse a los New England Patriots.

La defensiva de los Lions fue una pesadilla para Lamar Jackson

Las 7 ante Detroit son el mayor número de capturas sufridas por Lamar Jackson en su carrera

En Houston, los Texans buscarán aprovechar la ausencia por lesión de Lamar Jackson para vencer a Baltimore Ravens y New York Jets intentará conseguir su primera victoria de la campaña ante los Dallas Cowboys de Dak Prescott, número uno en yardas por envío de la liga.

También el domingo, los Minnesota Vikings chocarán con los Cleveland Browns en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

La Semana 5 concluirá el lunes con la contienda entre los Kansas City Chiefs, que están de vuelta en la pelea por el primer lugar del Oeste de la AFC, que son favoritos para vencer a los Jacksonville Jaguars.

