Llegó la mejor noticia para los 49ers: regresa Brock Purdy

Hiram Marín

Luego de estar dos partidos fuera debido a lesiones en un hombro y un dedo del pie, el quarterback de los San Francisco 49ers, Brock Purdy, se reportó listo para jugar como titula este domingo ante los Jacksonville Jaguars, en partido correspondiente a la Semana 4 de la NFL.

Aunque su participación en los entrenamientos de la última semana y media fue limitada, Purdy se integró al trabajo pleno del equipo este jueves y viernes, lo que abrió la posibilidad de que su regreso fuera antes de lo esperado.

49ers coach Kyle Shanahan says QB Brock Purdy (toe) will start Sunday vs Jaguars. pic.twitter.com/IolFfT2SML — NFL (@NFL) September 26, 2025

Y precisamente al terminar el entrenamiento, fue el propio entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan, quien confirmó que Purdy recuperará su lugar en la ofensiva californiana.

El regreso de Purdy, coincide con la lesión de quien fuera su suplente, Mac Jones, que sufrió un golpe en una rodilla y era duda para este partido.

Jones colaboró para ganar los dos últimos encuentros de los Niners, ante los New Orleans Saints y los Arizona Cardinals.