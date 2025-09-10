Volvió a ocurrir: los 49ers son un auténtico hospital

Hiram Marín

Apenas pasó la Semana 1 y los San Francisco 49ers ya se enfrentan a problemas de lesiones de jugadores importantes. Durante el partido ante los Seattle Seahawks se tuvo la baja de George Kittle, un golpe fuerte para Fred Warner y apenas se dio a conocer que el quarterback Brock Purdy también se lastimó.

Purdy tendrá que pasar entre 2 y 5 semanas fuera del emparrillado debido a una lesión en los dedos del pie y una más en el hombo, por lo que su lugar será ocupado por Mac Jones, quarterback de tristes recuerdos entre los aficionados de los Patriots y los Jaguars, pero que en la pretemporada tuvo un buen desempeño con los Niners.

49ers QB Brock Purdy will miss 2-5 weeks with a form of turf toe. (via @rapsheet) pic.twitter.com/CcuyQngF6H — NFL (@NFL) September 11, 2025

Kittle por su parte, también tendrá una ausencia mínima de 2 semanas, por una lesión en el tendón de la corva.

Otros lesionados son Jauan Jennings, Jordan Watkins, Jordan James y Brandon Aiyuk, quien podría regresar pronto.