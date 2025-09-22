Siguen las bajas para los 49ers, ahora fue Nick Bosa

Hiram Marín

Los San Francisco 49ers siguen invictos pese a haber sufrido bajas importantes debido a lesiones. La más reciente fue la ocurrida apenas este domingo en el partido ante los Arizona Cardinals y se trata de una pieza fundamental en la defensiva gambusina: Nick Bosa.

La temporada 2025 terminará repentinamente para el linebacker, pues sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior, la cual necesitará cirugía y lo dejará fuera el resto de la temporada.

49ers DE Nick Bosa believed to have suffered torn ACL vs. Cardinals. (via @RapSheet) pic.twitter.com/3kyQk3doEk — NFL (@NFL) September 22, 2025

Bosa participó únicamente en 14 jugadas el domingo, luego de acusar dolor y ser atendido en el vestidor. Los coaches, jugadores y aficionados supieron que tenían que esperar lo peor cuando el propio 97 de los 49ers hizo una señal de pulgar hacia abajo cuando lo acompañaban los médicos.

La esperanza de que el ligamento cruzado anterior de Nick Bosa no hubiera sufrido daño se mantuvo durante el domingo y en las primeras horas del lunes, pero lamentablemente los estudios profundos que se le realizaron, revelaron la dolorosa realidad tanto para el equipo como para el jugador.