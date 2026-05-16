La historia continuará: Aaron Rodgers regresa con los Steelers

Redacción FOX Deportes

Aaron Rodgers todavía no se retira. El veterano quarterback acordó un contrato por un año y 22 millones de dólares garantizados para volver con los Pittsburgh Steelers en la temporada 2026 de la NFL.

El acuerdo llegó justo antes del arranque de las actividades organizadas del equipo este 18 de mayo.

Además del dinero garantizado, Rodgers podrá ganar hasta 25 millones gracias a incentivos. Se espera que el pasador participe desde el lunes en las OTAs y en el resto del programa de temporada baja.

La firma no tomó por sorpresa a muchos dentro de Pittsburgh. Rodgers visitó al equipo el fin de semana pasado y desde entonces aumentó la expectativa sobre su regreso para una campaña más. Aun así, las negociaciones tardaron varios días en cerrarse, algo ya habitual en la recta final de su carrera.

El quarterback de 42 años volverá a comandar a los aurinegro en lo que será su segunda temporada con la franquicia. También mantendrá viva una carrera que apunta desde hace años al Salón de la Fama.

¿Aaron Rodgers regresará?, los Steelers comenzaron a presionarlo El dueño del equipo, Art Rooney, espera que el quarterback tenga pronto una respuesta

La decisión de Rodgers también representa un reencuentro importante con el entrenador Mike McCarthy, con quien vivió sus mejores años en Green Bay. Durante los últimos años, cada offseason alrededor del quarterback estuvo llena de rumores sobre un posible retiro.

De hecho, cuando firmó con Pittsburgh en junio de 2025, Rodgers aseguró que estaba “casi seguro” de que esa sería su última campaña.

Sin embargo, el desenlace de la temporada terminó por cambiar el panorama para el veterano pasador.