Los Steelers quieren que Aaron Rodgers siga con ellos en 2026

Redacción FOX Deportes

Aaron Rodgers tiene al menos un partido más por disputar en su ilustre carrera. Sin importar si su participación en playoffs termina en la Ronda de Comodines ante los Houston Texans o se extiende hasta el Super Bowl, cuando la temporada llegue a su fin tendrá que tomar una decisión.

Si el veterano de 42 años decide regresar para una temporada 22 en la NFL, los Pittsburgh Steelers estarían encantados de tenerlo de vuelta.

How old each of the other six AFC playoff QBs were when Aaron Rodgers made his NFL postseason debut 🤯 pic.twitter.com/ly1CKcHAk3 — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) January 9, 2026

Los Steelers han disfrutado la experiencia de unir fuerzas con Rodgers, cuatro veces MVP, y estarían “más que abiertos” a continuar con él como su quarterback titular si el futuro miembro del Salón de la Fama decide no retirarse, reportó el insider de NFL Network, Ian Rapoport, el sábado en NFL GameDay Morning.

Rodgers dijo en julio que estaba “bastante seguro” de que se retiraría tras la campaña 2025.

Sin embargo, previo al cierre de la temporada regular de Pittsburgh, dejó la puerta abierta al señalar que firmó solo por un año y que tendría opciones si decidía continuar su carrera.

Que eso ocurra o no será, en última instancia, la gran incógnita, y Rodgers, un talento brillante pero impredecible, ya antes se ha tomado su tiempo para decidir.

No firmó con los Steelers la temporada baja pasada sino hasta el 5 de junio. Desde entonces, su sociedad con el equipo ha entregado los resultados esperados, incluso pese a un tramo complicado a mitad de temporada.

Pittsburgh arrancó 4-1 y, tras una caída progresiva hasta colocarse en .500 con marca de 6-6 en la Semana 13, reaccionó para conquistar su primer título de la AFC Norte desde 2020.

The Steelers "would be more than open" to having Aaron Rodgers back if he wants to play again next season, per @RapSheet. pic.twitter.com/gh9VkGCzR3 — NFL Network (@nflnetwork) January 10, 2026

Rodgers jugó un papel clave en asegurar la división. Lanzó para 3,322 yardas, con 24 pases de touchdown y apenas siete intercepciones, para un rating de pasador de 94.8, y su presencia veterana ayudó a los Steelers a sortear los momentos difíciles.

Con ello, tuvo algo por lo cual competir al final del año por primera vez en varias temporadas, y el duelo del lunes ante los Texans marcará su primer partido de playoffs desde la campaña 2021.

Si bien ha mostrado su edad (sobre todo en comparación con su pico casi sobrenatural), la ofensiva podría beneficiarse de uno o dos receptores más y los Steelers necesitan volver a jugar una gran defensa, el Año 1 de la relación Rodgers–Steelers ha sido, sin duda, exitoso. Por eso Pittsburgh estaría dispuesto a repetir la fórmula.

Por supuesto, esas decisiones tendrán que esperar.