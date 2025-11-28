Aaron Rodgers está recuperado y podrá jugar contra los Bills

Hiram Marín

El regreso de Aaron Rodgers encendió el ambiente en Pittsburgh rumbo al duelo de este próximo domingo ante los Bills. Tras perderse la semana anterior por la fractura en la muñeca izquierda sufrida frente a Cincinnati, el veterano quarterback vuelve al mando de la ofensiva. Los Steelers, urgidos de estabilidad, celebran tener nuevamente a su líder disponible. La expectativa en la ciudad cambió en cuanto se confirmó su retorno.

En el partido pasado, ante los Bears, Mason Rudolph tomó los controles y dio un esfuerzo sólido: 24 de 31 pases completos para 171 yardas, un touchdown y una intercepción. Aun así, Pittsburgh cayó 31-28 en un cierre amargo. La ausencia de Rodgers pesó en los momentos clave. El equipo lo resintió, sobre todo en las series finales.

Aaron Rodgers to start vs. Bills on Sunday. pic.twitter.com/wFulxvS0ys — NFL (@NFL) November 28, 2025

Mike Tomlin confirmó que Rodgers dejó oficialmente el reporte de lesionados tras practicar sin restricciones en el último entrenamiento de la semana. El veterano mostró movilidad y precisión suficientes para recuperar su puesto. Para el staff de coacheo, es una señal clara de que está listo para competir. Su disponibilidad no dejó margen a la duda.

La vuelta de Rodgers representa un impulso emocional y competitivo para unos Steelers que buscan corregir el rumbo. Su presencia estabiliza la ofensiva y eleva el techo del equipo en un momento crítico de la campaña. Buffalo exigirá perfección y liderazgo, justo lo que Pittsburgh espera de su quarterback. El escenario está listo para su regreso.