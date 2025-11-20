Pese a la fractura, Aaron Rodgers regresó a entrenar

Redacción FOX Deportes

Aaron Rodgers regresó a los entrenamientos este jueves, un día después de decirle a los reporteros que esperaba probar su muñeca lesionada tras perderse la sesión del miércoles.

El quarterback de los Pittsburgh Steelers salió al campo para la práctica del jueves usando lo que parecía ser una férula en la muñeca izquierda y participó en los ejercicios individuales, tomando sus repeticiones desde la formación escopeta en lugar de bajo centro.

Aaron Rodgers back on the field today in some capacity. pic.twitter.com/lbGaYZUtSS — Mark Kaboly (@MarkKaboly) November 20, 2025

Rodgers se perdió el entrenamiento del miércoles mientras se recupera de una fractura en la muñeca izquierda sufrida en la primera mitad de la victoria de los Steelers sobre Cincinnati en la Semana 11 el domingo pasado.

Rodgers dijo a los reporteros el miércoles que pasó ese día recibiendo tratamiento y haciendo rehabilitación con los trainers con la esperanza de volver al campo, y agregó que su capacidad para jugar este domingo contra los Bears dependía más de un tema de seguridad que de tolerancia al dolor.

Aaron Rodgers confirmó que esta es su última temporada en la NFL Rodgers tendrá su 'Last Dance' con los Pittsburgh Steelers

Si Rodgers no puede jugar el domingo en Chicago, el suplente Mason Rudolph lo reemplazará en la alineación como quarterback titular.

El veterano hizo un trabajo destacado entrando en sustitución de Rodgers en la segunda mitad la semana pasada, completando 12 de 16 pases para 127 yardas y un touchdown en el triunfo por 34-12.