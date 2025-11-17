Confirman la fractura de Aaron Rodgers

EFE

Los Pittsburgh Steelers anunciaron este martes que Aaron Rodgers tiene una fractura en la muñeca izquierda.



"Aaron tiene una fractura en la muñeca que no requiere cirugía. Vamos a intentar inmovilizarla, asegurarla para que esté amortiguada en caso de una caída. Luego veremos el nivel de movimiento que tiene para saber si le permite para jugar", explicó Mike Tomlin, entrenador de los Steelers sobre el estado de su 'quarterback'. Aaron Rodgers duró 3 minutos en el campo y se lesionó

Rodgers se lesionó en el partido del domingo pasado en el que Pittsburgh superó 34-12 a los Cincinnati Bengals, en el que fue sustituido por Mason Rudolph, quien está listo para volver a los controles del equipo el próximo fin de semana ante los Chicago Bears, algo que Tomlin dejó en el aire ante el profesionalismo de Rodgers para jugar a pesar de su lesión.



"Aaron es el tipo de jugador que no se da por vencido. Está forzando al máximo para jugar en Chicago, la tolerancia al dolor no es un problema para él, me lo expresó directamente y yo estoy de acuerdo en apoyarlo, si no, tenemos a Rudolph", subrayó el 'coach'.

Triste presentación en casa para Aaron Rodgers y los Steelers

Aunque el tres veces Jugador Más Valioso de la temporada es diestro, requiere una buena movilidad en la mano izquierda para recibir el balón del centro en cada jugada.



Gracias al liderazgo del veterano de 41 años, los Steelers marchan en la cima de la división Norte de la Conferencia Americana (AFC) con seis ganados y cuatro perdidos hasta la semana 11 de la temporada.