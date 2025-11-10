EFE
Aaron Rodgers acepta que no tuvo su mejor actuación
El quarterback de los Steelers admitió que el juego ante Chargers fue desastroso
Las últimas tres actuaciones de Aaron Rodgers en partidos de máxima audiencia terminaron en derrotas, pero ninguna fue tan desastrosa como la más reciente.
El quarterback de 41 años lo admitió sin reparos tras la derrota de Pittsburgh por 25-10 ante Los Angeles Chargers el domingo por la noche en Inglewood, California.
"Esta no fue mi mejor actuación. Tengo que jugar mejor para que ganemos. Lo que sea necesario, si son mejores jugadas, mejores pases, lo que sea, tengo que jugar mejor. Lo haré.Tenemos que mejorar nuestro ataque, sin duda. Pero esto es parte de la temporada. Hay altibajos, y no podemos mantenernos a flote".
El ataque de los Steelers nunca encontró su ritmo en el SoFi Stadium, sin lograr convertir un tercer down hasta que el partido ya estaba decidido en el último cuarto. Rodgers también mostró una inconsistencia inusual como pasador, fallando varios pases que podrían haber cambiado el rumbo del partido para los Steelers.
"Muchas cosas no funcionaron", dijo Rodgers. "Tuvimos problemas en tercera oportunidad. No estuve del todo preciso. Fallé un pase a DK (Metcalf) al principio. Podría haber sido una jugada clave... Fallé algunos pases, sin duda. Y luego no lográbamos que los receptores se desmarcaran... cuando los receptores estaban libres, fallé pases que normalmente completo".
