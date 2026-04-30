¿Aaron Rodgers regresará?, los Steelers comenzaron a presionarlo

Redacción FOX Deportes

Los Pittsburgh Steelers aún no tienen una respuesta firme sobre si Aaron Rodgers regresará con el equipo la próxima temporada. Con eso en mente, el dueño de los Steelers, Art Rooney, dio una actualización sobre Rodgers.

“Hemos estado en contacto con Aaron de forma regular. Nos ha mantenido al tanto de sus planes. Aunque pensé que probablemente ya estaría resuelto a estas alturas, creo que llegaremos a una conclusión en las próximas semanas”, dijo Rooney sobre Rodgers en una entrevista con NFL Network.

Steelers' Art Rooney II on Aaron Rodgers: "We will come to a conclusion here in the next few weeks"https://t.co/LhENGjjMXG pic.twitter.com/qYCKJ1iL1B — Around The NFL (@AroundTheNFL) April 30, 2026

Los Steelers colocaron la etiqueta de agente libre sin restricciones a Rodgers, de 42 años, a principios de esta semana. Ahora, en caso de que Rodgers firme con otro equipo de la NFL, Pittsburgh recibiría una selección compensatoria del draft.

"Lo principal que nos da esta etiqueta es la posibilidad de obtener un pick compensatorio si Aaron decide irse a otro equipo. No esperamos que eso ocurra, pero al mismo tiempo, nunca se sabe”, explicó Rooney sobre la decisión del equipo. “Es simplemente algo que tuvimos la oportunidad de proteger, en caso de ser necesario. La fecha límite era el lunes, así que si íbamos a hacerlo, teníamos que hacerlo ese día".

Aaron Rodgers confirmó que esta es su última temporada en la NFL Rodgers tendrá su 'Last Dance' con los Pittsburgh Steelers

Y añadió: "Le avisamos a Aaron y a su representante que íbamos a hacerlo. No es gran cosa, pero es algo que, en el improbable caso de que se vaya a otro equipo, nos hace elegibles para un pick compensatorio en esa situación”.

La temporada pasada, Rodgers y los Steelers ganaron la AFC Norte con marca de 10-7 antes de perder ante los Houston Texans en la ronda de comodines de la AFC. En 16 aperturas de temporada regular, Rodgers sumó 3,322 yardas por pase, 24 touchdowns, siete intercepciones y un rating de 94.8, además de completar el 65.7% de sus envíos.

En cuanto a la sala de quarterbacks de Pittsburgh, cuenta con el veterano Mason Rudolph, el pasador de segundo año Will Howard y Drew Allar, seleccionado con la pick número 76 en el Draft de la NFL 2026.

Si Rodgers finalmente regresa a los Steelers, se reencontraría con su exentrenador en jefe, Mike McCarthy, quien dirigió al cuatro veces MVP de la NFL de 2006 a 2018 con los Green Bay Packers y fue contratado por Pittsburgh en enero para reemplazar a Mike Tomlin.