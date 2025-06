Aaron Rodgers confirmó que esta es su última temporada en la NFL

Redacción FOX Deportes

Aaron Rodgers, nuevo quarterback de los Pittsburgh Steelers, aseguró este martes que con 41 años, la temporada 2025 de la NFL, que arrancará en septiembre próximo, será la última en su carrera. Grab your Terrible Towels and meet us at Saint Vincent College for 2025 #SteelersCamp! @FedEx



"Estoy bastante seguro de que así será. Por eso firmé un contrato de un año. ¿Qué mejor lugar para terminar que en una de las franquicias más importantes de la NFL con Mike Tomlin y un gran grupo de líderes y grandes jugadores en una ciudad que espera que ganes?", aseveró el pasador.

Rodgers, quien a lo largo de 20 años en la NFL fue campeón en el Super Bowl XLV con Green Bay Packers, mantuvo en suspenso su continuidad en la liga hasta el 6 de junio pasado, cuando firmó un contrato por una temporada con los Steelers, para jugar la que según dijo será su última campaña en la NFL.

Aaron Rodgers, en su nueva casa con nuevos sueños

"Los Steelers no necesitaban añadir más años ni nada. Sí, estoy bastante seguro de que es el final. La idea era terminar con mucho amor, diversión y paz. Durante mi carrera, jugué 20 años, ha sido una larguísima carrera y la he disfrutado", aseveró.

Este martes, Rodgers confirmó que su aventura en Pittsburgh será la última en su carrera en la que hasta el momento ha completado 5.369 envíos para 62.952 yardas, 503 anotaciones; ha sufrido 116 intercepciones. Por tierra suma 3.573 yardas y 35 anotaciones.