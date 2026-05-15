El calendario 2026 de la NFL está lleno de curiosidades

El calendario 2026 de la NFL salió cargado de rarezas y desde la Semana 1 dejó claro que la liga quiere convertir cada fecha en un espectáculo. Los campeones Seattle Seahawks abrirán la temporada el miércoles 9 de septiembre frente a New England Patriots, algo poco común para un kickoff oficial.

Apenas un día después habrá partido en Australia, con Los Angeles Rams y Houston Texans viajando hasta Melbourne. La NFL ya no piensa solo en Estados Unidos y el calendario lo dejó clarísimo.

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La gira internacional será una auténtica locura este año. Habrá juegos en Australia, Brasil, Inglaterra, Francia, España, Alemania y México, con el regreso oficial de la NFL a la Ciudad de México tras varios años de ausencia.

París también debutará como sede de temporada regular y San Francisco tendrá que cruzar medio planeta dos veces para jugar fuera del país. Nunca antes la liga había repartido tantos partidos internacionales en una sola campaña.

Thanksgiving tampoco se salvó de los experimentos. Además de los clásicos juegos del jueves, la NFL metió un partido desde la noche del miércoles entre Green Bay Packers y Los Angeles Rams.

Todo está listo: la NFL presentó su calendario 2026 La temporada tendrá grandes partidos, en distintas partes del mundo y será intensa

Entre el Thanksgiving tradicional y el Black Friday habrá cinco partidos especiales en menos de 48 horas. La liga sigue apostando fuerte por el streaming y por convertir cualquier fecha festiva en un maratón de futbol americano.

El calendario también dejó varios detalles curiosos para los equipos. Green Bay jugará partidos en miércoles, jueves, viernes, domingo y lunes durante la misma temporada, algo rarísimo incluso para estándares NFL.

Buffalo tendrá varios encuentros en semanas cortas y otros clubes enfrentarán rivales recién salidos de bye week más de una vez. Viajes eternos, horarios extraños y más focos internacionales: la NFL armó un 2026 que parece pensado para no dejar respirar a nadie.