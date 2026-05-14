Todo está listo: la NFL presentó su calendario 2026

Hiram Marín

La NFL presentó este 14 de mayo su calendario completo para la temporada 2026 y confirmó un arranque histórico con actividad en miércoles y jueves por primera vez en años consecutivos. El kickoff oficial será el miércoles 9 de septiembre con el duelo entre Seattle Seahawks y New England Patriots, revancha directa del Super Bowl LX.

Un día después llegará el esperado choque internacional entre San Francisco 49ers y Los Angeles Rams desde Melbourne, Australia. El partido se disputará en el Melbourne Cricket Ground y marcará el primer juego oficial de temporada regular de la NFL en territorio australiano.

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La Semana 1 tendrá varios encuentros de alto perfil y comenzará prácticamente sin descanso desde media semana. El Sunday Night Football inaugural enfrentará a Dallas Cowboys contra New York Giants el 13 de septiembre en MetLife Stadium.

Mientras tanto, el primer Monday Night Football del año pondrá frente a frente a Denver Broncos y Kansas City Chiefs el 14 de septiembre.

La liga también confirmó que el primer Thursday Night Football tradicional llegará en la Semana 2 con Buffalo Bills ante Detroit Lions.

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Uno de los grandes anuncios del calendario fue la creación oficial del “Thanksgiving Eve”, una nueva ventana especial para televisión nacional. Ese partido será el miércoles 25 de noviembre y tendrá a Green Bay Packers visitando a Los Angeles Rams en el SoFi Stadium.

Para Thanksgiving, los Chicago Bears visitarán a Detroit Lions en el juego matutino, mientras que Philadelphia Eagles chocarán ante Dallas Cowboys por la tarde. Además, distintos reportes ya señalan un esperado duelo nocturno entre Buffalo Bills y Kansas City Chiefs para cerrar el festejo.

KICKOFF 2026: A Super Bowl LX rematch to start off the season 🍿 pic.twitter.com/b3DMYRn7Cw — NFL (@NFL) May 15, 2026

La rivalidad entre Patrick Mahomes y Josh Allen volvería así al horario estelar en una de las noches más vistas del calendario deportivo estadounidense.

Otro detalle importante del calendario 2026 será la fuerte presencia internacional y navideña de la liga.La NFL confirmó nueve juegos fuera de Estados Unidos, incluidos partidos en Australia, Brasil, Francia, España, Alemania y México.

Mientras que en navidad, Green Bay Packers visitará a Chicago Bears en el primer juego del día, mientras que Buffalo Bills enfrentará a Denver Broncos en el segundo encuentro. El cierre de la jornada tendrá a Los Angeles Rams contra Seattle Seahawks en otro duelo divisional de alto impacto.