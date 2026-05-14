¿Quién tiene el calendario más complicado y el más sencillo en la NFL?

Hiram Marín

La NFL ya reveló el calendario 2026 y varios contendientes quedaron atrapados en auténticos recorridos de pesadilla. De acuerdo con el porcentaje combinado de victorias de sus rivales en 2025, los Chicago Bears tienen el calendario más complicado de toda la liga con .550 de dificultad, seguidos por Miami Dolphins (.542), Green Bay Packers (.538), Arizona Cardinals (.538) y Kansas City Chiefs (.536). Todos ellos enfrentarán múltiples equipos de playoffs y varios campeones divisionales a lo largo de la campaña.

Chicago tendrá semanas consecutivas contra contendientes de primer nivel dentro y fuera de la NFC North, mientras Miami vuelve a pagar el precio de competir en una AFC repleta de quarterbacks élite. Green Bay y Arizona tampoco recibieron tregua tras campañas competitivas, y Kansas City otra vez cargará con partidos de máxima exigencia por su condición de potencia de la conferencia. Incluso equipos como New England Patriots, Buffalo Bills y Los Angeles Rams aparecen muy cerca del grupo más castigado por el calendario.

Five straight days of football for Christmas 🎁 pic.twitter.com/TQaCXGtolM — NFL (@NFL) May 15, 2026

Del otro lado aparecen organizaciones que recibieron un respiro importante para intentar reconstruirse o regresar a playoffs. Los Cleveland Browns poseen el calendario más sencillo de toda la NFL con apenas .429 de porcentaje combinado de sus rivales, seguidos por New Orleans Saints (.434), Cincinnati Bengals (.450), Atlanta Falcons (.465) e Indianapolis Colts (.465). En teoría, varios de ellos tendrán margen para acumular victorias desde el inicio de la temporada y mantenerse en la pelea durante diciembre.

From toughest to easiest: every team’s strength of schedule 🔥 pic.twitter.com/ft2y0sS29S — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) May 15, 2026

Cleveland enfrentará a numerosos equipos que vienen de campañas perdedoras y evitará varios pesos completos fuera de su división, algo que podría cambiar radicalmente su panorama. Cincinnati luce como uno de los grandes beneficiados tras un 2025 inconsistente, mientras Atlanta e Indianapolis tendrán oportunidades reales de competir en divisiones abiertas.

Aun así, la NFL suele recordar cada año que la fortaleza de calendario en mayo puede engañar, porque lesiones, cambios de entrenador y sorpresas inesperadas terminan transformando el rumbo completo de la temporada.