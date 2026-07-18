¿Qué detiene a LeBron James para anunciar dónde jugará?

Hiram Marín

La decisión sobre el futuro de LeBron James se mantiene en pausa por factores deportivos y familiares. En días pasados, su agente, Rich Paul, confirmó que el jugador analiza con calma las opciones disponibles en el mercado.

A sus 41 años, el histórico anotador no tiene prisa por definir su próximo destino. Su prioridad es asegurar un proyecto competitivo que le garantice pelear de inmediato por otro anillo y continuar aumentando sus estadísticas individuales.

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Esta demora ya impacta directamente en la logística y planeación de la liga para la próxima temporada. La semana pasada, el comisionado Adam Silver urgió públicamente al astro a tomar una resolución lo antes posible.

Silver explicó que necesitan definir su equipo para estructurar el calendario estelar de transmisiones. El destino de James determinará los platillos fuertes de la jornada inaugural y del Día de Navidad.

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Entre los candidatos con mayores posibilidades destacan los Cavaliers, Heat, 76ers y Warriors.

Para concretar su llegada, los equipos interesados deberán resolver un complejo ajedrez financiero. Las restricciones del tope salarial obligarán a ejecutar acuerdos de firma y venta o canjes.

Varias franquicias tendrían que mover piezas clave de su nómina para liberar el espacio necesario. Este ajuste en el tope salarial representa el principal obstáculo antes de hacerse de los servicios de uno de los más grandes jugadores de la historia.