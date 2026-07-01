¿Por qué LeBron James no es un Laker histórico?

Hiram Marín

El anuncio del adiós de LeBron James a Los Angeles Lakers tras ocho años, cierra un ciclo de luces individuales y sombras colectivas en Hollywood por parte del que sin duda es uno de los basquetbolistas más grande de todos los tiempos.

'El Rey' rompió marcas históricas vestido de púrpura y oro, pero al bajarse del escenario angelino con un solo campeonato en la maleta, el veredicto del ADN local es implacable: se marcha un gigante de la liga, pero no un Laker histórico.

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Un solo título en ocho temporadas frente a las dinastías de cinco anillos

En Los Angeles la grandeza se mide por dinastías y no por campeonatos solitarios. Mientras íconos como Magic Johnson, Kobe Bryant y Kareem Abdul-Jabbar lideraron épocas doradas que entregaron un mínimo de cinco trofeos cada uno, la estancia de ocho años de LeBron James apenas dejó el título de la burbuja de Orlando en 2020.

Para los exigentes estándares de la franquicia, un palmarés colectivo tan corto en casi una década resulta insuficiente para reclamar un sitio en el Olimpo del equipo.

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Los mejores años y los premios MVP invertidos en otras franquicias

El gran dilema de su identidad es que James llegó a California a los 33 años con su legado prácticamente construido en otras canchas. Sus cuatro premios MVP de la temporada regular y sus campeonatos más icónicos los cosechó con los jerseys de los Cleveland Cavaliers y el Miami Heat, dejando para los Lakers una versión de indiscutible longevidad pero de menor arraigo.

Más campañas sin playoffs y derrotas en Play-In que presencia en Finales

Detrás de sus impresionantes récords individuales, el balance colectivo de estas ocho temporadas arroja una preocupante irregularidad deportiva. Durante la era de LeBron, el equipo fracasó al quedarse tres veces fuera de la postemporada, sufrió el purgatorio de jugar el Play-In y soportó dolorosas barridas en series definitivas.

Esta inconsistencia choca de frente con los estándares de Jerry West o Abdul-Jabbar, leyendas que garantizaban la presencia fija del equipo en la élite.

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Un acuerdo de mutuo beneficio profesional por encima de la identidad local

El fichaje de LeBron en 2018 se consolidó como un exitoso movimiento de negocios y proyección comercial hacia la industria del entretenimiento en Hollywood. A diferencia de Kobe Bryant jugando con el tendón de Aquiles roto o Magic encendiendo el 'Showtime', la relación de James con la ciudad careció de ese cordón umbilical y devoción pasional.

Su etapa terminó siendo un frío pacto de conveniencia mutua y respeto profesional, un cruce de caminos muy lucrativo que nunca se transformó en romance.

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Aún con sus grandes estadísticas, nunca se consagró como un ídolo de la franquicia

El anillo de honor de los Lakers exige un examen final que James no logra acreditar debido al peso histórico de los nombres que ya tienen una estatua por su legado en la franquicia californiana, por lo que a su juicio, él no la merece.

Cuando los aficionados de los Lakers discuten sobre los máximos referentes de la organización, figuras como Bryant o Shaquille O'Neal emergen de manera automática por su impacto cultural en la ciudad.

A LeBron se le reconoce el hecho histórico de superar la marca de puntos de Kareem con este uniforme, pero se marcha con la etiqueta de un inquilino de lujo, nunca como el dueño de la casa.